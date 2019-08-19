Крупнейший в Европе мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2019 пройдет 13 и 14 сентября в Минске.

На площадке у Дворца спорта на два дня соберутся представители байкерского движения со всего мира, совместив закрытие мотосезона Harley-Davidson в СНГ и различные специальные мероприятия с участием тысяч любителей этого вида транспорта.

В первый день фестиваля, 13 сентября, на площадке у Дворца спорта развернется спортивное состязание Stunt Zaruba, во время которого лучшие мотокаскадеры из разных стран проверят свои умения в выполнении трюков на мотоцикле, сообщает агентство «Минск-Новости». За музыкальную часть вечера отвечают ведущие белорусские группы, включая хедлайнеров фестиваля — музыкальную команду NUTEKI. В программе фестиваля также традиционный Poker Run по самым интересным местам Минска для байкеров и автобусные экскурсии для всех желающих.

В воскресенье, 14 сентября, от Кургана Славы стартует многотысячный мотопарад H.O.G. Rally Minsk — один из самых масштабных в Европе. Колонна мотоциклистов проследует к площадке у Дворца спорта, где на главной сцене фестиваля в этот день выступят кавер-группы и гости из России — рок-группа «7Б» и один из топовых рэперов ST. На проезжей части перед Дворцом спорта состоятся выступления мотокаскадеров и дрифтеров на автомобилях. На территории выставочной зоны Custom Show разместят выставку-продажу уникальных и необычных авторских работ, фуд-корты и детский городок с аниматорами и множеством развлечений. Финальным аккордом фестиваля H.O.G. Rally Minsk станет красочное выступление спортсменов на Flyboard, взмывающих в высоту прямо с глади реки.

Начало мероприятий: 13 сентября у Дворца спорта с 14:00; 14 сентября у Кургана Славы сбор колонны с 10:00 до 12:00, у Дворца спорта — с 12:00. Вход на фестиваль свободный.