Две нетронутые могилы бронзового века были обнаружены в некрополе Аидония недалеко от города Немея на юге Греции.

Оба захоронения датируются поздним микенским периодом (1400–1200 гг. до н. э.), пишет polit.ru.

Микенский некрополь в Аидонии был обнаружен в 1976 году чёрными археологами. В последующие годы его интенсивно раскапывали при бездействии местных властей, которые были подкуплены преступными группировками, контролировавшими нелегальную торговлю древними предметами. Артефакты микенской эпохи контрабандой вывозились из страны (одна партия была перевезена внутри арбузов).

В ходе раскопок было найдено 20 гробниц, в 18 из которых успели побывать мародёры. Часть древних украшений, вывезенных из Аидонии, была обнаружена в 1993 году на аукционе в Англии. Они были возвращены в Грецию и теперь хранятся в Археологическом музее Немеи. Сейчас раскопки в Аидонии ведут археологи Эфората древностей нома Коринфия. В 2018 году в Аидонии была найдена ещё одна нетронутая гробница.

Все погребения в Аидонии относятся к одному типу. К вырубленной в скале погребальной камере ведёт длинный прямой коридор («дромос»). Ранние микенские гробницы содержали более богатые и многочисленные погребальные приношения — украшения , золото, оружие, роскошную керамику, в то время как в гробницах позднего периода погребальный инвентарь более скромный. В новых гробницах найдена преимущественно керамика: статуэтки и различные типы сосудов, а также мелкие предметы.

Гробницы использовались на протяжении нескольких веков, вслед за первичным захоронением в той же гробнице делались вторичные. В одной из обнаруженных гробниц изначально были похоронены двое, но затем в ней было сделано ещё четырнадцать вторичных захоронений. Во второй гробнице были похоронены три человека, а вторичных захоронений в ней нет, так как вскоре после её сооружения каменный свод дромоса обрушился. Это же обстоятельство уберегло гробницу от расхищения.