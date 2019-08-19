Белорусский блогер Влад Бумага получил «бриллиантовую кнопку» от YouTube

«Бриллиантовой кнопкой» от YouTube награждаются каналы, количество подписчиков которых превышает 10 млн пользователей. Престижную награду получил известный белорусский блогер Влад Бумага, который собрал на своём канале «А4» около 10 861 892 пользователей. Об этом парень сообщил в социальной сети «Вконтакте».

23-летний минчанин Влад Бумага – один из самых популярных видеоблогеров в Беларуси и выступает под реальной фамилией. Количество его подписчиков на YouTube-канале, которое стало больше числа жителей Беларуси ещё в июне, перевалило за 10 миллионов.

YouTube не замедлил отметить это достижение, прислав блогеру «бриллиантовую кнопку». Блогер поделился радостной новостью в социальных сетях, написав, что счастлив и благодарит своих подписчиков и YouTube.

Влад Бумага запустил свой канал в ноябре 2014 года. Ролики 23-летнего минчанина в общей сложности посмотрели более 715 миллионов раз. К слову, последнее видео Влада, на котором он играет с популярным певцом Егором Кридом в Minecraft, собрало более 7,5 млн просмотров.