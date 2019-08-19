По данным Минфина Беларуси, на 1 июня 2019 года наша страна была должна восточной соседке 7,55 млрд долларов. На конец 2018 года сумма долга составляла 7,52 млрд долларов, свидетельствуют данные Банка России. Таким образом Беларусь является крупнейшим должником Российской Федерации, пишет российское издание РБК.

С 2012 года долг Беларуси перед Россией вырос в два раза. При этом впервые Москва отказалась рефинансировать текущую часть белорусского долга. В ответ на это Минск объявил о том, что заместит российский кредит китайским.

Журналисты РБК собрали всю имеющуюся открытую информацию о долгах других стран перед Россией и выяснили, что Беларусь в этом списке лидирует. Для сравнения, Украина должна (долг Украина не признает) $3,7 млрд, Венесуэла — $3,5 млрд, Куба — $3,2 млрд. Общая задолженность по российским госкредитам Минфин РФ на 1 мая 2019 года оценивал в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ.

Собранные данные любопытны хотя бы потому, что программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, засекречена. Большинство таких займов носят политический характер и/или связаны с закупкой российского вооружения.