В торговых центрах, гостиницах и других столичных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы.

Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска, сообщили в понедельник в МВД Беларуси, передает Sputnik.

По сообщениям очевидцев, в настоящее время эвакуируют посетителей Dana Mall, ТЦ «Галерея», ТЦ «Столица», ТЦ «Галилео» и БЦ «Рубин Плаза».

«В различные организации продолжают поступать сообщения об опасности. В этой связи сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы», — рассказала официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.