Управляющая компания «Зубр Капитал» через фонд Zubr Capital Fund I приобрела миноритарную долю в MediaCube. Инвестиции направят на развитие IT-экосистемы для создателей интернет-контента, говорится в пресс-релизе.

MediaCube – международная компания, которая занимается разработкой собственных IT-решений для видеокреаторов и музыкантов, монетизацией и дистрибуцией их продукции на разных платформах, защитой авторских прав.

Она разработала несколько своих решений. Это Express Payments – продукт для фондирования создателей контента, Stats – система для анализа каналов и таргетирования рекламы, а также MediaCube ID – система авторизации и идентификации, где собрана статистическая и финансовая информация пользователей.

Клиенты MediaCube – YouTube-креаторы, крупные бренды и артисты из 64 стран мира. У компании более 1 000 авторов-партнеров. В СНГ, например, это блогеры Влад Бумага, Дима Масленников, Приятный Ильдар, Егор Крид, Сергей Лазарев. Общая аудитория всех креаторов – более 200 млн человек. Компания входит в топ-25 партнерских сетей YouTube в мире.

Поясняется, что сейчас рынок контента на платформе YouTube растет по 50 процентов в год. Годовой доход Google от YouTube – 4 млрд долларов. В мире насчитывается 50 млн креаторов. Общее количество ежемесячных активных пользователей YouTube – 1,9 млрд.

«Компании, которые создают сервисы для креаторов, будут активно расти и развиваться. В MediaCube мы увидели молодую динамичною команду, которая очень правильно понимает, чего хотят креаторы всего мира, умеет быстро реагировать на изменения и тренды молодого рынка», – рассказал СЕО инвестиционной компании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов.

«Для нас сделка с MediaCube уникальная, потому что это первая в Беларуси private equity сделка, которая структурирована в рамках ПВТ. Еще 5 лет назад никто не мог такого даже представить, но в прошлом году произошли изменения в законодательстве, которые позволили это делать», – отметил инвестиционный директор «Зубр Капитал» Виктор Денисевич.