Старших по дворам выберут в Заводском районе. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий директор КУП «ЖКХ Заводского района» Михаил Варикаш.

— Такой человек из числа жильцов будет избираться на определенный срок от группы домов, объединенных общим двором. Со старшим по двору будем контактировать напрямую, он станет указывать на недоработки, в том числе предупреждать, если где-то открыты входы во вспомогательные помещения и выходы на кровлю, — объяснил М. Варикаш.

Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, в реализации этого проекта важно выстроить связь таким образом, чтобы реакция на замечания жильцов стала мгновенной.

— Нам важно, чтобы горожане жили в надлежащих условиях, как с точки зрения санитарного состояния, так и в плане безопасности. Для этого немаловажна обратная связь с жителями, нужны новые подходы, новые методы, их следует выработать администрациям всех районов города, — подчеркнул А. Дорохович.