В Клецке в четверг, 15 августа 2019 года, трагически погиб 22-летний парень, Алексей Шкляник, проходивший альтернативную службу, сообщает Telegram-канал Nexta.

Трагедия произошла в местном ЖКХ, где молодой человек проходил альтернативную службу с братом-близнецом. Как сообщается, служащие убирали песок на дороге. В этот момент мусоровоз начал движение задним ходом. 43-летний водитель спецмашины, предположительно, отвлекся и совершил наезд на Алексея задними колесами. Жуткая смерть произошла прямо на глазах у брата.

Факт смерти молодого человека подтвердили в региональном управлении милиции и в Клецком райисполкоме.

Напомним, альтернативную службу проходят те, кто не может проходить военную службу по религиозным убеждениям. Погибший парень был уроженцем Ляховичей.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.317 УК РБ). Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.