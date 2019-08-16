Вашингтон не торопится прислать в Минск своего посла.

Минск посетил американский конгрессмен Майкл Куигли. С белорусскими чиновниками он обсуждал региональную безопасность и «укрепление доверия в двусторонних отношениях». Взаимодействие Минска и Вашингтона пока остается сдержанным – посольства обеих сторон возглавляют временные поверенные, пишет Независимая газета.

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майкл Куигли находился с визитом в Минске 13–14 августа. Посещение белорусской столицы – не единственная цель конгрессмена в этом регионе. До Минска он посетил соседнюю Литву.

Анонсируя визит, посольство США в Минске сообщило, что «делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения Вашингтона и Минска и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси». На момент подготовки номера в печать состоялась встреча Майкла Куигли с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом. Они «обсудили региональную безопасность, возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах», – довольно скупо проинформировал МИД Беларуси.

В отличие от Европы, которая в последние годы активно взаимодействует с белорусскими властями, США сохраняют сдержанность в отношениях. Достаточно красноречивым является тот факт, что стороны так и не обменялись послами после того, как 10 лет назад состоялись их взаимная высылка и существенное сокращение штата посольств. Тогда американского посла Минск выслал в ответ на санкции. Показательно также, что США не отменили санкции в отношении Беларуси, а лишь приостановили и ежегодно продляют это приостановление. США вводили два вида санкций – в отношении высокопоставленных белорусских чиновников во главе с президентом Александром Лукашенко (речь идет об аресте их счетов в случае их обнаружения и запрете на въезд), а также в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Очередное продление первых состоялось нынешним летом. Вторых – осенью.

Белорусские власти в последние годы проявляют заинтересованность в улучшении отношений с США. Буквально на прошлой неделе об этом говорил Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с послом Великобритании Фионной Гибб. «У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения каким-то образом были проецированы и на Беларусь. Думаю, вы сможете нам в этом помочь», – сказал президент Белоруссии. О стремлении наладить отношения свидетельствует и тот факт, что в марте этого года белорусский МИД официально уведомил американскую сторону о том, что ограничения на количество сотрудников посольства сняты. Это произошло во время визита в Минск заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

К слову, участившиеся визиты в Минск американских чиновников также свидетельствуют об активизации диалога. Еще до Джорджа Кента в Минск прилетал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. «В отношениях Беларуси и США в последние месяцы произошли новые положительные сдвиги», – заявлял белорусским журналистам во время своего визита Джордж Кент. Он положительно отзывался о решении официального Минска снять ограничения на количество сотрудников посольства и заявлял, что этот шаг приблизит и взаимное возвращение послов в страны. Недавно, в начале августа, временный поверенный в делах США Дженнифер Мур в беседе с журналистами выразила надежду, что это может случиться в следующем году.

В силу географической удаленности и разности масштабов двух государств Минск не является для Вашингтона приоритетом. Последние потепления связаны с попыткой белорусских властей проводить самостоятельную от России внешнюю политику, в частности в вопросах ситуации в Украине, и миротворческими усилиями Александра Лукашенко. Однако, как следует из заявлений американских высокопоставленных чиновников, посещающих Беларусь, ситуация с правами человека и отношение к демократическим стандартам остаются важными для США при выстраивании отношений с официальным Минском. «Если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии, мы можем рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций», – говорил, в частности, Джордж Кент.

Сейчас Беларусь находится накануне двух серьезных избирательных кампаний. Нынешней осенью в стране пройдут парламентские выборы, а будущим летом – президентские. Местные наблюдатели не исключают, что среди вопросов, которые сейчас обсуждал в Минске Майкл Куигли, была и выборная тематика. Вне сомнения, США будет наблюдать за течением кампании и ее результатами. Не исключено, что дальнейшие отношения и скорость приезда в Минск американского посла в немалой степени будут зависеть от этого.