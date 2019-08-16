Классику в новой интерпретации — драму «Угрюм-река» — снимут в Беларуси. Съемочная группа из России в качестве основной локации выбрала натурплощадку “Беларусьфильма”. Картину создает российский режиссер Юрий Мороз, снявший сериалы «Братья Карамазовы», «Инквизитор» и «Игрок». В ленте — известные персоны российского кинематографа Александр Балуев и Юлия Пересильд. Первые планы уже отсняли под Екатеринбургом и в белорусском Музее архитектуры и быта. В субботу начнется работа в Смолевуде — так называют киноплощадку под Смолевичами.

Впервые роман был экранизирован в 1968 году на Свердловской киностудии. В новой версии вместо 4 серий 16. Сценаристами дописаны сюжетные линии. Будет больше личной драмы и мистики. Съемки завершат до конца декабря.