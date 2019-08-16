Премьер-министр Латвии Кришянис Кариньш опроверг информацию о том, что правительство страны приняло решение покупать электроэнергию Белорусской АЭС.

Недавно Латвия решила перенести торговлю электроэнергией с третьими странами с литовской на латвийскую границу. Она будет вестись через латвийского оператора электросетей (AST).

Данный шаг был истолкован президентом Литвы Гитанасом Науседой и СМИ как желание латвийского правительства создать себе возможности для покупки белорусской электроэнергии после запуска БелАЭС в обход Вильнюса, который намерен блокировать поступление энергии со станции в ЕС.

Кариньш назвал это недоразумением.

«Боюсь, он может быть не совсем осведомлен о том, что происходит. Могу повторить, правительство Латвии не решило покупать электроэнергию у Беларуси. Это совсем не так», — приводит его слова Skaties.

По словам премьера, Латвия сейчас приобретает электроэнергию из России и Беларуси через Литву. Однако если Литва реализует свой план по блокировке белорусской электроэнергии, то связи будут оборваны. Поэтому Латвия решила открыть латвийско-российскую границу для перетока электроэнергии, чтобы иметь возможность приобретать ее в России.