Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ установлен постановлением Совета Министров от 15 августа 2019 года № 537, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Список сильнодействующих веществ насчитывает 47 наименований, включая андростендион, дростанолон, местанолон, метандриол, норболетон, оксаболон, оксиметолон, фуразабол и прочие. Сюда также отнесены стереоизомеры, сложные и простые эфиры, соли сильнодействующих веществ, все смеси с сильнодействующими веществами в составе, перечисленные в документе, независимо от их концентрации.

Список ядовитых веществ содержит шесть позиций. В частности, это водорастворимые соли ртути и ртуть металлическая за исключением случаев ее нахождения в аппаратуре, включая измерительную и осветительную, которая выпускается по официальной технической документации или ввозится в Беларусь в установленном порядке. В числе ядов также мышьяковый ангидрид, мышьяковистый ангидрид, синильная (цианистоводородная) кислота и цианиды металлов, таллий и его водорастворимые соли, тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и прочие), кроме этилированных бензинов.

Перечень утвердили для целей применения ст. 333 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ» и ст. 334 «Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веществами» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.