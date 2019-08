Главный инженер ОАО «Гродно Азот» Сергей Силивончик заверил, что на новом азотном комплексе не будет использоваться китайское оборудование, хотя на роль генподрядчика претендует три китайские компании.

По его словам, предприятие сотрудничает с именитыми инжиниринговыми компаниями и мировыми компаниями-лицензиарами по производству аммиака и карбамида. Они используют вендор-листы, в которых указаны возможные варианты оборудования для реализации проекта.

«На любое технологическое оборудование у них есть перечень из 3-4 мировых компаний-производителей. Хочу отметить, что в перечнях основного технологического оборудования китайских производителей нет. Да и управление по реализации строительства азотного комплекса примет всяческие меры для того, чтобы ответственного технологического оборудования китайского производства на новом азотном комплексе не было», — приводятся его слова на сайте «Гродненского химика«.

Сергей Силивончик также отметил, что Китай развивается, там размещаются сборочные производства брендов высокого качества, поэтому в целом опасаться не стоит.

«Наша конкурсная документация составлена таким образом, что китайские подрядчики просто-напросто не смогут повредить ходу реализации данного проекта», — сказал он.

Конкурс по выбору генподрядчика строительства нового азотного комплекса ОАО «Гродно Азот» вступил в активную фазу. В понедельник были вскрыты конверты с технико-экономическими предложениями претендентов. До конца сентября их должна оценить рабочая группа экспертов и представить свои выводы конкурсной комиссии.

Свои предложения представили китайские (China National Complete Plant Import and Export Corp. Ltd., CITIC Construction Co., Ltd., China Machinery Industry Construction Group Inc., итальянская Tecnimont S.p.A и южнокорейская Samsung Engeneering.

Стоимость проекта оценивается 1,1-1,3 млрд долларов. Новый азотный комплекс должен обладать повышенной эффективностью в сравнении с действующим, что отразится на себестоимости выпускаемых предприятием азотных удобрений. Среди источников финансирования строительства назывались собственные средства ОАО «Гродно Азот», китайские или российские кредиты.