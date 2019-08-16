Глава государства продолжает ездить по полям. На этот раз – отправился в Стародорожский район Минской области.

Как сообщает его пресс-служба, рабочую поездку Александр Лукашенко начал с анализа ситуации в сельском хозяйстве:

– Овес и ячмень, конечно, надо было давно убрать. Я специально затрагиваю этот вопрос. Я вас предупреждал, что главное – это стратегия в эту уборочную кампанию. Мы все время говорим: уборка, уборка… И журналисты (они же не специалисты) подхватили это и раздули до космических размеров.

Это даже не первый, а второй этап уборки. Первый – травы. Второй этап – уборка зерновых. Она уже перестала быть у нас главной, потому что мы зерновые поурезали, а остальное отдали под кукурузу, рапс. Колосовые у нас – не главное в уборке. К уборке еще огромные площади картофеля, сахарной свеклы. Вот где еще уборка, она только началась.

Поэтому я и говорил о стратегии, особенно сейчас. Не ждите, что у нас будет хорошая погода. Все, что у нас осталось, – 10-13%, а это хорошие хлеба. И этот хлеб надо взять.

Как сообщает БЕЛТА, также глава государства обратил внимание на важность оперативной уборки с полей соломы, чего ранее не дала сделать погода, и дал поручение контролировать качество вспашки земель:

– Мы разучились пахать. Если поле вспахано через пень-колоду и завтра надо грейдером ровнять, то лучше не надо пахать. Никакая сеялка не выровняет, даже если многооперационная. За вспашку, я помню еще в мои времена партия требовала (молодцы, правильно требовали), надо очень много платить механизаторам. Больше даже, чем на уборке. Если ровно вспахано – затраты меньше на посев.

Это не мелочи. На это необходимо обращать серьезное внимание. Сейчас очень большие объемы надо будет поднять. Спланируйте все. Где надо, значит, надо и ночью работать. Надо вовремя посеять.