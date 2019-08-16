Вечером 15 августа в Поставском РОВД получили сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи об утонувшем в деревне Голбея двухлетнем мальчике.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу. По предварительной информации двухлетний малыш находился вместе с мамой и другими родственниками во дворе их дома. В какой-то момент мальчика потеряли из виду, а когда начали искать, то обнаружили его тело в речке без признаков жизни.

Река, в которой нашли малыша находится примерно в 200 метрах от его дома. Через Голбею протекает река Голбица, в которую впадает речка Чэрка — в какой из них утонул ребенок, милиция не уточняет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает телеграм-канал МВД.