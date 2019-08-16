Футболисты БАТЭ пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы, одолев по сумме двух встреч чемпиона Боснии и Герцеговины «Сараево», сообщает БЕЛТА.

Неделю назад в Зенице борисовчане выиграли со счетом 2:1, а сегодня на своей арене сыграли вничью 0:0. На протяжении всей встречи гости имели небольшое преимущество, но реализовать его не смогли.

В борьбе за выход в групповой этап Лиги Европы БАТЭ сыграет с победителем пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта). В их первой игре «Астана», в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский, разгромила мальтийцев со счетом 5:1. Ответная встреча сегодня проходит в мальтийском Та-Кали.

Солигорский «Шахтер» после крупного гостевого поражения от итальянского «Торино» (0:5) имел мало шансов преодолеть барьер 3-го квалификационного раунда. Сегодня на поле минского стадиона «Динамо» команда Сергея Ташуева сыграла лучше, чем в Турине, завершив игру вничью — 1:1. Горняки пропустили мяч на 80-й минуте после удара Симоне Дзадзы, а в самом конце игры Николай Януш с пенальти сравнял счет.

Матчи за выход в групповой этап Лиги Европы состоятся 22 и 29 августа.-0-

Фото Дениса Костюченко