Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня Стародорожский район Минской области, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что рабочую поездку глава государства традиционно начнет с анализа ситуации в сельском хозяйстве — хода уборочной кампании и осенне-полевых работ. Эта тема уже не первый день на контроле у президента, а соответствующие доклады ожидаются в ходе посещения ООО «Шапчицы-агро». Здесь также пойдет речь о производстве молока как в целом по стране, так и в этом хозяйстве — Александр Лукашенко посетит молочно-товарный комплекс.

Еще одним пунктом для посещения президентом выбран Стародорожский опытный лесхоз, где будут рассмотрены финансово-экономическое состояние организации и в целом работа лесохозяйственной отрасли Беларуси. Ожидается, что глава государства посетит цех переработки древесины. Производственную структуру лесхоза образуют 7 лесничеств, производственный участок и лесной питомник. Имеется также охотничье хозяйство. Выручка от реализации продукции, работ, услуг за первое полугодие 2019 года получена в сумме Br7,5 млн, что составляет 118,5% к аналогичному периоду 2018 года.