Избитый и испуганный ребенок всю ночь прятался в чужой детской коляске на лестничной клетке.

Житель Витебска подозревается в причинении телесных повреждений жене и оставлении в опасности сына, возбуждены уголовные дела, он задержан, сообщили в СК, передает Sputnik.

В милицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке с телесными повреждениями обнаружен малолетний ребенок, проживающий в одной из квартир в этом же подъезде.

«Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что накануне вечером отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры причинил телесные повреждения своей супруге, после чего женщина ушла», – сообщили Sputnik в четверг в УСК по Витебской области.

Было установлено, что мужчина продолжил распивать спиртное, после чего избил своего четырехлетнего сына и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке, сказали в УСК. Там также уточнили, что в настоящее время мальчик находится под наблюдением медиков.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и ч.2 ст.159 (оставление в опасности) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.