В автомобиле Скорой помощи 7 августа 2019 года скончался 6-летний мальчик, которого везли из Лунинца в Минск.

ЧП произошло 7 августа в Лунинце. Об этом сообщил журналистам официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Неделю назад, как сообщается, ребенок с отцом приехал в Лунинец к бабушке с дедушкой. В какой-то момент мальчику стало плохо. Бабушка дала внуку лекарство, но стало только хуже.

Шестилетнего мальчика госпитализировали в Лунинецкую райбольницу, где врачи приняли решение транспортировать маленького пациента в Минск. Во время транспортировки ребенок скончался в карете Скорой помощи.

О причине смерти ребенка пока не сообщается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка.