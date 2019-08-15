Грузинские спасатели в результате интенсивных поисков обнаружили пропавших в горах Сванетии туристок из Беларуси: две из них погибли, одна пострадала и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«Спасатели нашли на горе Тетнульд пропавших туристов из Белоруссии. Две погибли, третья пострадала. Согласно имеющейся информации, состояние здоровья пострадавшей тяжелое», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что спасатели вели поиски с вечера среды, сразу же, как получили уведомление о пропаже туристок. В процесс поисков в четверг утром подключился вертолет погранполиции Грузии.