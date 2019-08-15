Вечером в среду 14 августа на горе Тетнульди в Сванетии потерялись три туристки из Беларуси. Об этом сообщил «Первый канал Грузии» со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Известно, что две женщины моложе 60 лет, одна – моложе 36 лет. По сообщениям, они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу.

В среду поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов. Она возобновится в четверг утром. Если необходимо, в процессе будет задействован пограничный вертолет, говорится в сообщении.