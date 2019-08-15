Совет министров утвердил санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования, согласно которым в младших и старших классах запрещена вторая смена.

В учреждениях общего среднего образования запрещается проведение учебных занятий во вторую смену в I, II, V, IX – XI классах, а также в VIII классах с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, говорится в постановлении Совета министров № 525 от 7 августа, сообщает Sputnik.

Согласно документу, в VI – VII классах, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне, допускается организация учебных занятий во вторую смену.

При этом факультативные занятия в течение учебной недели должны проводиться в дни с наименьшим количеством учебных занятий.

Понедельник – день тяжелый, но не для школьников

«Максимальная нагрузка учащихся должна быть в дни наибольшей работоспособности: во вторник и среду – в I – IV классах, вторник, среду и (или) пятницу – в V – XI (XII) классах, равномерно распределяться по другим дням учебной недели», — сказано в требованиях.

Чтобы избежать переутомления учащихся, предусмотрен и ряд других мер.

Предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания, а именно математика, русский, белорусский и иностранный языки в I – IV классах должны изучаться преимущественно на втором и третьем уроках.

Математика, русский, белорусский, иностранный языки, физика и химия в остальных классах могут быть первым или последним уроком не чаще одного раза в неделю в одном классе.

Физкультура по состоянию здоровья

Не допускается проводить физкультуру в течение двух дней подряд в одном классе и более одного раза в неделю первым или последним уроком.

Объединить два урока физкультуры можно только при проведении учебных занятий по лыжной подготовке.

Вообще, в документе подчеркивается, что физическая нагрузка для обучающихся должна быть с учетом состояния здоровья. Поэтому на основании медицинских справок о состоянии здоровья учеников должны распределить в основную, подготовительную, специальную медицинскую группы или группу лечебной физкультуры.

При температуре ниже –15°C и скорости движения воздуха более 3 м/с урок физкультуры на улице проводить нельзя. При более высоких температурах, но при сильном ветре также рекомендовано воздержаться.

Вообще, если в семь утра на градуснике –25°С и ниже, образовательный процесс должен быть приостановлен.

В пятницу без контрольных

Преподавателям не стоит переусердствовать и с контрольными работами.

Контрольные должны проводиться не более чем по одному предмету в день в одном классе. А в пятницу и на последних уроках заставлять учеников писать контрольные, равно как курсовые, сдавать зачеты и экзамены запрещено.

Младших школьников должны пересаживать не менее двух раз за год. Левшей должны рассаживать по одному либо слева от пишущих правой рукой.