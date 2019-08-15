1 сентября обещает родителям школьников не только гамму сложных эмоций, но и некоторые обязательные расходы. Верней обязательным будет список покупок, а потраченная сумма во многом зависит от нашей предприимчивости. Однако, по общему мнению, собрать ребенка в школу все равно «дорого».

Myfin.by сравнивает цены набора школьника в Беларуси и соседней Польше.

В прошлом году была опубликована любопытная статистика о том, сколько стоит обязательный набор товаров для школы в разных странах, и какую часть средней зарплаты придется за это отдать:

на одного белорусского школьника в 2018 году приходилось $112 , почти 27% средней зарплаты ;

, почти ; в Украине $70 , чуть больше 25% з/п ;

, чуть больше ; в России $125 , около 19% з/п ;

, около ; в Польше $75, порядка 8,5% от средней зарплаты.

По цене школьного набора мы вошли в пятерку самых дорогих стран (из 22 представленных) и в денежном эквиваленте, и в процентах. Статистики на 2019 год еще нет, но школьные товары в общей массе не подешевели.

По заявлению МАРТ, все необходимое для школы в 2018 году стоило от 145 рублей до 890 рублей. В этом году максимальная цифра такая же, минимальная не озвучена.

Представители Беллегпрома сообщают, что цена комплекта одежды и обуви делового стиля начинается от 157 рублей для младших школьников и от 178 рублей для старшеклассников. Средняя цена примерно в 2-2,5 раза выше.

Что обязательно нужно купить для школы?

Состав «школьной потребительской корзины» из года в год меняется, но не принципиально. Точную информацию обычно выдают на родительском собрании в конце учебного года.

Школьнику понадобятся:

минимум 1 комплект одежды делового стиля (в реальности 2 комплекта и 2-4 рубашки/блузки);

ранец, сумка или подходящий для школы рюкзак;

сменная обувь;

спортивная обувь и одежда для уроков физкультуры;

обширный список канцелярских принадлежностей;

краски, карандаши и другие предметы для творчества;

пеналы и прочие вспомогательные предметы.

В старших классах исчезают краски, но появляются другие расходы. Верхнюю одежду, обувь и предметы обихода в школьный список не добавляем.

Основная масса нужного школьникам не дефицит. Все можно найти в магазинах, на школьных базарах и у сетевых продавцов. Товаров, которые следует покупать именно в Беларуси немного – только дневник и некоторые тетради.

Чем привлекает закупка в Польше

Альтернативой отечественным продавцам может быть заказ через интернет за рубежом, например на Алиэкспресс. Однако не каждый купит вещь для детей, не потрогав ее руками. Кроме того – дешевые товары без серьезной переплаты могут идти 30-60 дней.

Ехать на закупки в центральные и западные страны Европы, где требования к качеству выше, ради школьного набора нерентабельно.

А Польша – это близко и быстро, шоп-туры на выходные стартуют с частотой пригородных автобусов. В Польше тоже начались распродажи для школьников, с ценами можно ознакомиться в интернете.

Это выгодно?

Для сравнения возьмем цены в Буслике, на школьных базарах и в интернете. Цены Польши смотрим по крупным сетям: Aldi, Auchan, Pepco, Carrefour.

Товары Цены в РБ, в рублях Цены в Польше, в пересчете на рубли Тетрадка в клетку 0,14 (12 листов) 0,21 (16 листов) Тетрадка в линейку 0,14 (12 листов) 0,21 (16 листов) Альбом для рисования 0,5 0,5 Акварельные краски 1 0,8 Гуашь 2,5 1,9 Карандаши цветные, набор 1,2 3,7 Карандаши простые, 2 шт. 0,15 0,12 Ручки шариковые, 2 шт. 0,3 0,13 Ластик 0,3 0,15 Точилка 0,2 0,31 Ножницы 1,3 1,32 Пенал 1 1 Клей 0,6 0,31 Папка 1,5 0,7 Брюки 30 21 Рубашка 15 13 Туфли 35 20 Костюм спортивный 50 30 Майка для физкультуры 8 5 Портфель школьный 30 15 Рюкзак 15 9 ИТОГО 193,83 руб. 124,36 руб.

В этом сравнении Польша оказалась почти в полтора раза дешевле. Хотя в обоих случаях мы брали минимальные цены по акциям, польские распродажи заметно выгодней отечественных.

В сравнение не вошли мелкие товары вроде обложек для тетрадей. Они плохо подходят для статистики, т.к. слишком разнообразны по внешнему виду и качеству. Обычно в Польше все это дешевле, но некоторые цены бывают ниже у нас.

Еще один плюс в пользу закупок – завсегдатаи польских рынков умеют находить минимальные цены в небольших магазинах, которые обычно не рекламируют свои цены в интернете.

Обоснованный вывод – тем, кто хочет сэкономить на подготовке ребенка к школе, особенно, если он не один, выгоднее ехать «на закупы в Польшу».