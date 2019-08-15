Редкий случай. В Брестской области в заброшенной ракетной части нашли крупную популяцию змей

Крупную популяцию медянок обнаружили белорусские биологи на территории заброшенной ракетной части в одном из районов Брестской области, рассказал TUT.BY замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Виктор Демянчик.

В каком именно районе обнаружили популяцию медянок, ученые пока не раскрывают — чтобы защитить змей от лишнего внимания.

«30 лет мы искали, где у нас в Беларуси есть более-менее стабильная популяция этой редкой змеи, а нашли на территории, где раньше был ракетный дивизион. Секретный и охраняемый. 25 лет территория, прилегающая к нему, была как заповедник. Даже собаки туда не заходили. Там сформировалась большая популяция самой редкой змеи в лесной зоне Европы — медянки. Она крайне редко и в Беларуси встречается», — рассказал Виктор Трофимович.

По словам собеседника, после того, как военные оставили часть, туда потянулись «черные копатели» в поисках ценных металлов.

«Они поснимали люки на металлолом, вырыли траншеи и ямы, чтобы достать кабель. Их стараниями появилось много экологических ловушек, и эти змеи гибнут. Они заползают в них, а выползти не могут», — объяснил специалист.

Прибывшие на место ученые достали змей из экологических ловушек и 10 августа выпустили на волю. В будущем они планируют сделать на территории, которую облюбовала медянка, заказник.