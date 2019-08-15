Пассажир самолета, экстренно приземлившегося в Подмосковье в районе аэропорта Жуковский, рассказал о происходившем на борту во время аварии.

Его слова опубликовал Telegram-канал Hue, пишет Лента.Ру.

По словам очевидца происшествия, во время набора самолетом скорости раздался взрыв, вслед за чем начал отказывать двигатель. «В какой-то момент самолет начал терять высоту. И мы просто упали в поле», — рассказал он.

Очевидец отметил, что после приземления все стали разбегаться: кто-то спрыгивал, кто-то побежал босиком. «Мы оказались в поле. Нам сказали, куда идти, мы вышли на дорогу. Часа три, наверное, стояли. Только что нас забрал автобус», — заключил пассажир.

Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту были 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. Posted by Рустем Адагамов on 14 Avqust 2019, Çərşənbə

Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Посадка была совершена через 15 минут после взлета. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки одна из деталей отвалилась.