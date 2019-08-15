Латвия собирается перенести торговлю электроэнергией с третьими странами с литовской границы на латвийскую, говорится на сайте Министерства экономики Латвии. Торговля будет вестись через латвийского оператора электросетей (AST). Кабмин Латвии поручил подготовить соответствующие изменения в законодательстве. AST также поручено разработать механизм для торговли электроэнергией на российско-латвийской границе.

Сейчас Балтийские государства покупают электроэнергию у третьих стран через литовско-беларусскую границу, но Литва собирается прекратить торговлю после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Против планов Латвии выступил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет lrytas.lt. Он заявляет, что решение покупать электроэнергию напрямую из Беларуси является политическим и было принято без консультаций с Министерством энергетики Литвы.