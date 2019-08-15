В новом учебном году 2019/2020 организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:

первая четверть – с 2 сентября по 31 октября;

вторая – с 11 ноября по 24 декабря;

третья – с 13 января по 28 марта;

четвертая – с 6 апреля по 30 мая.

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:

осенние (9 дней) – с 1 по 9 ноября включительно;

зимние (17 дней) – с 26 декабря по 11 января включительно;

весенние (6 дней) – с 30 марта по 4 апреля включительно;

летние (92 дня) – с 1 июня по 31 августа.

Для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82 дня ‒ с 11 июня по 31 августа включительно.

Для учащихся I – II классов (ІІІ классов – для учащихся с ОПФР с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 23 по 29 февраля продолжительностью 7 дней.