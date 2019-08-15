МАРТ установил новые тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам через территорию Беларуси.

Соответствующее постановление министерства №69 от 9 августа сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 сентября.

Повышение тарифов на 3,7% было согласовано белорусской и российской сторонами в начале августа в качестве частичной компенсации потерь отечественных нефтетранспортников в связи с инцидентом на нефтепроводе «Дружба». В апреле нефтепровод оказался загрязнен органическими хлоридами.