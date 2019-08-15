Белорусам не хватает базового образования в сфере предпринимательства, которое нужно давать еще в школе. Финансовая грамотность должна стать основой выхода в самостоятельную жизнь, считает директор ООО «Бизнес проектирование» Александр Верес.

– Исходя из вашего опыта работы, белорусские предприниматели, начиная бизнес, понимают все риски?

– Типичный портрет начинающего белорусского бизнесмена выглядит так – горящие глаза, море позитива, в голове уже все построено и прекрасно функционирует. Ну какие риски!? Да все и так получится! Они уверены, что будут деньги – будет все.

Правда, есть одно «но»: с любыми деньгами в проекте – собственными или заемными – надо быть аккуратным. Все забывают о стоимости собственных денег. Важно знать, что все деньги, даже собственные, обесцениваются, как минимум на ставку рефинансирования.

Думаю, дело в том, что белорусам не хватает какого-то базового образования в сфере предпринимательства, в том числе финансовой грамотности. Сегодня уже на уровне школы необходимо было бы давать какие-то знания в данном направлении.

– На что надо обратить внимание в первую очередь при подготовке проекта своего бизнеса?

– В любом проекте нужно отработать все от начала до конца, в полной мере понимать, чем хочу заниматься, с кем работать, что производить (какую услугу или работу выполнять), кому и как продавать.

Кроме этого, следует продумать кадровые вопросы – будут ли свои специалисты, а что стоит отдать на аутсорсинг.

Какое оборудование, где и как будет приобретаться, куда его размещать – в собственное или арендуемое помещение и т.д.

Возможно, следовало бы открыть бизнес в регионе (малые города) и воспользоваться существующими льготами и преференциями.

По сути дела – необходимо иметь на руках руководство к действию, хотя бы на уровне простого бизнес-плана.

С проработкой этих моментов у инициатора бизнес-идеи есть определенные проблемы, к сожалению.

– Предприниматели понимают важность бизнес-плана перед запуском проекта?

–Часто у начинающего предпринимателя нет понимания целевого назначения бизнес-плана. В практике не существует одного универсального бизнес-плана, который бы подходил для решения разных задач, будь то инвестирование, инновации или развитие.

К примеру, если речь идет о привлечении кредита, то необходимо знать какой будет банк, поскольку у каждого банка свои требования к бизнес-плану, разные кредитные продукты (для стартапов, малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов). Например, кто-то кредитует весь проект вместе с НДС, кто-то исключает его из общего объема инвестиций по проекту. Много нюансов.

Бытует мнение, что бизнес-план решает все вопросы с привлечением финансов и с него нужно начинать. В этом есть доля правды, если мы говорим об оценке проекта на старте.

Опять же, прежде чем заказать разработку бизнес-плана для того же стартапа, нужно четко ориентироваться в рыночной среде, знать конкурентов, спрос на продукт или услуги, целевой аудитории и пр.

– Почему перед запуском бизнеса так важен анализ рынка, конкурентной ситуации на нем, выявление сильных игроков?

– Понимание ситуации на рынке, его конъюнктуры, структуры потребительской среды, уровня конкуренции и состояния текущих лидеров рынка позволит новому бизнесу (новому игроку) правильно оценить сложившуюся ситуацию на рынке, выбрать свободную нишу для деятельности, правильно выработать собственное уникальное торговое предложение, а также стратегию ведения конкурентной борьбы.

Практически любой рынок – это объект в динамике, и маркетинговое исследование помогает своевременно отслеживать рыночные процессы с целью оперативной реакции на меняющуюся рыночную ситуацию. Следовательно, без правильного понимания рыночных процессов, невозможно построить успешный бизнес.

– Как вы считаете, малый бизнес обязательно должен расти в средний?

– Это решение собственника, связанное с его стратегическим виденьем. Во многом зависит от вида деятельности, но не только. Бывает так, что нет никакого смысла расти в средний, поскольку удобно оставаться в малом по причине, например, налогообложения, снижения предпринимательских рисков. В таком случае бизнес начинает масштабироваться через диверсификацию. Например, появился какой-то новый вид деятельности, организовываем юрлицо. В Беларуси достаточно много небольших компаний, которые сосредоточены в руках одного собственника.

Расти в средний бизнес и выше компания будет в том случае, когда этого требует рынок (есть прогнозируемый спрос). В основном же компании стараются расти поступательно, не хотят «выделяться», дабы не привлекать к себе внимания.

В любом случае, решение о расширение бизнеса «вверх» или «вширь» – это все обдуманное и взвешенное решение собственника, это его риск.

– Сегодня начинающему предпринимателю может показаться, что на рынке есть буквально все. Как определить, что ниша все же свободна?

– Для поиска ниши можно прибегнуть, например, к оценке импорта. Если интересующий продукт импортируется и уровень его импорта достаточно высокий на фоне отсутствия белорусского аналога, мы можем условно считать, что ниша свободна для производства внутри страны, при условии, что мы попадем в «нужную» цену.

Отмечу также, что всегда нужно настраиваться на экспорт, потому что найти ниши, которые в Беларуси были бы не закрыты, очень сложно.

– А как быть с новым продуктом?

– Да, здесь все гораздо сложнее, если продукта еще нет на рынке. Могут потребоваться большие ресурсы для формирования спроса на этот продукт.

С новыми продуктами есть риски: надо тестировать рынок, проверять небольшими партиями и т.д.

– Как понять, что пора закрываться?

– Как бы мы не следовали своему бизнес-плану, есть независящие от нас внутренне и внешние угрозы, например, рыночная конъюнктура может измениться в худшую сторону, санкции и т.п. И тут важно держать руку на пульсе – вести финансовый (управленческий) учет, правильно считать затраты, постоянно быть в рынке, чувствовать его. И уже решение принимать исходя из финансовых и рыночных показателей деятельности компании. В любом случае, даже если что-то пошло не так, бизнес может быть продан или трансформирован: его можно сократить, можно уйти в другую нишу или на другие рынки. Важно сделать этот шаг вовремя.

Глобальный пример в данном случае компания Nokia. Когда-то ее мобильные телефоны лидировали на мировом рынке в технологичности и объеме продаж. Со временем что-то пошло не так: не прочувствовали рынок, тенденции, потребительские изменения. Думаю, они вкладывали больше в технические разработки, чем в человеческие.

Тем не менее, считаю, что почти любой бизнес можно реанимировать, если он не был подвержен каким-то внешним серьезным факторам: экономическим санкциям и т.д.

– Белорусские компании чувствуют рынок?

– Да, но не все, если мы говорим о рынке как о среде обитания бизнеса. Каждый делает это по-своему, в меру своих возможностей.

К примеру, некоторые крупные белорусские компании имеют исследовательские центры, выделенные в отдельные юридические лица. Основной задачей таких центров является оперативное получение информации о рынке через проведение регулярных исследований. Например, ежегодно опрашиваются до 10 тыс. человек по широкому кругу вопросов. Маркетологам центров важно знать – что происходит с брендом компании, отдельными категориями продуктов, доверяют ли им потребители, тестируют новые виды продукции, рекламу и т.д.

Это информация передается дальше, тем же бренд-менеджерам, которые принимают решение, что делать с продуктом: либо выводить с рынка, либо менять упаковку или дизайн. Если маркетологи видят более глубокие проблемы или понимают необходимость проверить какие-то гипотезы, то проводят так называемые качественные исследования: организовывают фокус-группы с целевой аудиторией или глубинные интервью.

Небольшие компании, к сожалению, не имеют, а точнее, не планируют бюджет для таких «проб рынка». Потому руководствуются в лучшем случае аналитикой своих продаж и разовыми исследованиями, приобретая готовые рыночные отчеты, а в ином случае – своим чутьем.