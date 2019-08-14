На линию Рогачевского РОЧС позвонила неизвестная женщина и сообщила об опасности, которая ожидает горожан, проживающих возле предприятия «Диапроектор», сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Оказалось, 43-летняя неработающая жительница г. Рогачева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в дом знакомой пенсионерки и попросила воспользоваться домашним телефоном. Набрав номер экстренной службы, пьяная женщина сообщила, что в г. Рогачев готовится теракт, после чего вышла на улицу. Хозяйка дома лишь проводила её немым непонимающим взглядом.

Подозреваемая задержана. Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе за заведомо ложное сообщение.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь.