Национальный банк Беларуси 7 августа наконец-то присоединился к числу центробанков, которые снижают ставки в целях поддержки экономик своих стран и ослабления валют. Но о поддержке экономики у нас никто не говорил, а белорусский рубль после объявления решения нашего ЦБ укрепился.

В настоящее время между центробанками различных стран развернулось настоящее соревнование по тому, кто сильнее снизит ставки. Рекордсмены, как, допустим, Европейский центробанк, сократили ставки по предоставляемым ресурсам вообще до нуля, а деньги банков на свои депозиты вообще принимают с отрицательной доходностью.

Если в прошлые годы подобное практиковали, в основном, экономически развитые страны, то в последнее время к ним присоединяются и многие развивающиеся. В частности, в начале августа снизили ставки Резервный Банк Новой Зеландии, Банк Таиланда и центробанк Индии.

Дональд Трамп требует поддержать экономику

Снижает ставки и Федеральная резервная система США, правда не добровольно, а под давлением президента Дональда Трампа.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в июле текущего года в своем выступлении в конгрессе США по итогам полугодия сообщил, что негативные риски для экономики США сохраняются, поскольку торговые войны замедляют инвестиции, а инфляция остается слабой, что говорит о том, что надо быть готовым к снижению ставок.

Глава ФРС также представил список проблемных экономических вопросов, которые, по его мнению, лучше решать с помощью фискальной политики, а не ЦБ. Главным национальным приоритетом должен оставаться, как считает Джером Пауэлл, поиск путей повышения производительности труда.

После этого 31 июля ставки ФРС были снижены на 25 базисных пунктов до 2,00%-2,25%. Решение о снижении ставки было обосновано последствиями мировых изменений для экономической перспективы США, а также низким инфляционным давлением.

Президент США Дональд Трамп был недоволен решением ФРС о снижении ставки всего на четверть процента. 8 августа он в очередной раз обрушился с критикой на ФРС, написав в твиттере, что ставки ФРС слишком высоки и не поддерживают американскую экономику. Поэтому президент считает, что ставки надо снижать более быстро.

Он использует и другие способы поддержки экономики. В частности, в прошлом финансовом году, который закончился 1 октября 2018 года, дефицит бюджета США составил 779 млрд. долларов, а по итогам девяти месяцев текущего года дефицит уже превысил эту величину и достиг 866,8 млрд. долларов.

Президент Европейского центрального Банка Марио Драги также обращает больше внимания не на инфляцию, а на экономику. После заседания ЕЦБ в июле он отметил, что риск рецессии в регионе довольно низок, но замедление динамики глобального роста и слабая международная торговля по-прежнему оказывают влияние на перспективы зоны евро.

Более того, Марио Драги заявил, что значительная степень монетарного стимулирования по-прежнему необходима для обеспечения того, чтобы финансовые условия оставались очень благоприятными и способствовали расширению экономики еврозоны. В связи с этим в ЕЦБ готовы начать новую программу скупки активов.

Итак, как видим, руководители центробанков и стран говорят не только об инфляции, но и о денежном стимулировании экономики, причем не только посредством снижения ставок, но и прямыми денежными вливаниями в экономику в виде скупки ценных бумаг.

Нацбанк концентрируется на инфляции

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в своем заявлении по итогам заседания правления 7 августа 2019 года сделал акцент на инфляции.

Он отметил замедление интенсивности инфляционных процессов и сообщил, что в июне трендовая инфляция, представляющая собой показатель, очищенный от влияния кратковременных шоков, так и средняя интенсивность прироста цен в годовом выражении не превысили 4,5%. Это ниже уровня фактической инфляции, а также нашей цели на текущий год. О росте инфляции в июле до 6% с 5,7% в июне, он не сказал.

Что касается экономики, то Павел Каллаур отметил, что сохранение стабильных условий доступности кредитов поддерживает рост кредитного портфеля банков, увеличение денежной массы соответствовало прогнозным параметрам 9-12%, и в целом способствовало поддержанию деловой и инвестиционной активности в стране.

Глава Нацбанка также упомянул, что на протяжении уже нескольких кварталов темпы роста экономики сохраняются вблизи своего равновесного уровня, то есть экономическая активность также остается нейтральной с точки зрения инфляционного воздействия. Таким образом, и экономический рост Павел Каллаур оценивает с точки зрения его влияния на инфляцию, а не еще каким-то образом.

Павел Каллаур указал на уменьшение внешних проинфляционных рисков, что, в первую очередь, связано с Россией, где сформировалась устойчивая тенденция к снижению темпов роста потребительских цен. Он упомянул, что ФРС и Европейский центральный банк также заявили о смягчении монетарной политики на фоне ослабления инфляционного давления и замедления мировой экономики.

Глава Нацбанка также отметил снижение инфляционных ожиданий в нашей стране, которые, тем не менее, остаются выше фактических темпов роста цен.

В целом позиция Нацбанка понятна: он хотел бы ограничиться регулированием инфляции, предоставив решение экономических проблем кому-либо еще. Такая политика, с точки зрения общепринятых взглядов в экономической теории, является правильной. Собственно, главы ФРС и ЕЦБ также пытались ее придерживаться, и про экономику они постоянно говорят только потому, что на них давят общественность и руководители стран. И представление Джеромом Пауэллом в конгрессе США списка проблем, которые следует решать без ФРС, а также упоминание о необходимости роста производительности труда – это попытка защитить свою исключительную позицию по инфляции. Подобные заявления ранее делал и глава ЕЦБ Марио Драги.

Однако такая установка руководителей центробанков в настоящее время вступает в противоречие с экономической реальностью, так как говорить о необходимости роста производительности труда легко, да осуществить на практике это сложно. Поэтому на деле многие правительства и центробанки прибегают к монетарным стимулам своей экономики, и фактически от ориентации на инфляцию центробанки ведущих мировых держав уже отказались.

Национальный банк РБ пока держится, так как давление на него со стороны президента РБ Александра Лукашенко в данном отношении практически отсутствует. В прошлые годы тот еще пытался иногда говорить, что Нацбанку нельзя устраняться от поддержки экономики, но в последнее время молчит. Наверно, ждет роста производительности труда.

Таким образом, в мире существуют две экономические стратегии. Первая заключается в использовании денежного стимулирования экономики, наряду с другими мерами. Данная стратегия рискованная, так как грозит финансовой нестабильностью, что время от времени и происходит в виде девальвации валют, скачков инфляции или обвалов фондовых рынков. Но она приносит и результат – высокий рост ВВП в отдельные периоды. Именно так действует ведущая мировая держава – США, и, в значительной степени, именно поэтому она и является лидером. Не бывает побед без риска.

Есть другая стратегия – отказ от денежной поддержки экономики. Эта стратегия приводит к отставанию действующих таким образом стран от тех государств, которые поддерживают свою экономику. Зато обеспечивает стабильность, правда, за счет медленного развития экономики и бедности населения. В нашей стране уже несколько лет реализуется именно такая стратегия. Этим и объясняется устойчивость белорусского рубля: доллар не дорожает, потому что у людей нет белорусских денег, чтобы его покупать. Это называется бедностью. И это стабильно, то есть, навсегда.