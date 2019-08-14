Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы над Белиндой Бенчич в первом круге «Премьера» в Цинциннати рассказал о задачах на этот год и о материнстве.

Чувствовала ли я, что у соперницы проблемы со здоровьем? В первом сете я этого не заметила, но во время матча ты всегда пытаешься сфокусироваться на собственной игре. У теннисисток часто случаются подъемы и спады во время отдельно взятого поединка. Мне показалось, что в последнем гейме она немного спешила. Сожалею, что так получилось. Я знаю все о травмах, Белинда многое пережила за последние несколько лет. Она восстановилась, стала показывать хороший теннис. Надеюсь, ничего серьезного, и она будет готова к «US Open».

В самом начале она играла действительно здорово, очень агрессивно. Я не была удивлена, может быть чуть-чуть. Потому что Бенчич — игрок, который скорее переправляет мяч и пытается подстроиться под твой темп. А здесь она сыграла довольно агрессивно. Через некоторое время я вошла в игру, старалась принимать умные решения, подавать более искусно. Пришел на помощь и прием — я старалась оказывать максимальное давление на соперницу.

Какие задачи ставлю в этом сезоне? Хочу выиграть какой-нибудь турнир. Я уже была в финале в этом году, выиграла два титула в парном разряде. Победа на турнире будет очень важной для меня.

Как изменилась моя жизнь после рождения Лео? Она стала лучше. Иметь ребенка — это то, о чем я всегда мечтала. Приходится учитывать многие обстоятельства, я постоянно чему-то учусь. Быть родителем — значит постоянно учиться. Теперь проявляется некая другая сторона моей личности, и я каждый день узнаю об этой стороне что-то новое. Это интересно.

Хочу ли я, чтобы Лео играл в теннис? Да, я хотела бы, чтобы он играл, занимался спортом. Спорт учит тебя очень многим полезным вещам, которые понадобятся во взрослой жизни. Теннис — это индивидуальный спорт, ты учишься самостоятельно расти, принимать решения, брать на себя ответственность. Даже если он не станет профессионалом, он научится принимать правильные решения в жизни. А еще спорт помогает избегать проблем, быть постоянно занятым, быть здоровым.