Во время проведения Евразийского межправительственного совета, который прошел 9 августа в Кыргызстане, среди прочих вопросов был утвержден и отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов ЕАЭС.

Напомним, что странах Союза до 1 января 2020 г. установлены следующие нормативы распределения этих пошлин: Армения – 1,220%, Беларусь – 4,560%, Казахстан – 7,055%, Кыргызстан – 1,900%, Россия – 85,265%. В отчете также отмечено, что в прошлом году общий объем взысканных и распределенных меж­ду странами ЕАЭС ввозных таможенных пошлин увеличился на 6% – с 11,6 до 12,3 млрд USD.

В свою очередь, в структуре доходов бюджетов стран Союза доходы от ввозных пошлин за тот же период составили: в Армении – 5,4%, Беларуси – 4,5%, Казахстане – 3,4%, Кыргызстане – 11,8%, России – 3,4%. В отчете также можно найти информацию о факторах, которые влияют на поступления пошлин в бюджеты стран ЕАЭС, о встречных потоках сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами, о взаимном экспорте и импорте товаров, происходящих из стран дальнего зарубежья.

Напомним, что Беларусь неодно­кратно выражала недовольство нор­мативами распределения ввоз­ных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС и рассчитывает на их изменение с 2020 г.