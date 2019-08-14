Принятые нормы касаются размещения учреждений образования и их территорий, приема в них детей после перенесенных ими заболеваний и необходимости некоторым работникам образовательной сферы проходить гигиеническое обучение.

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования утвердили в Беларуси, соответствующее постановление Совмина «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований» в среду официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, собщает Sputnik.

В документе описаны общие требования к размещению учреждений образования и их территорий в зависимости от их типа, планам зданий, санитарно-техническому благоустройству, освещению, оборудованию и содержанию помещений. Также в постановлении Совмина установлены нормы организации образовательного и воспитательного процессов, производственного обучения и практики, распорядка дня и медицинского обеспечения учеников.

Причисленные в документе требования касаются и питания учащихся. В частности, речь идет о размещении и устройстве объектов питания, оборудования, инвентаря и посуды, а также о личной гигиене работников столовых, транспортировке и хранении продуктов и технологии приготовления блюд для детей.

Также постановление предусматривает обязательное гигиеническое обучение для некоторых сотрудников образовательных учреждений. Так, работники столовых должны проходить его перед поступлением на работу и повторять обучение один раз в год. Руководители, воспитатели и помощники воспитателей в детских садах, уборщики помещений, работники бассейнов и прачечных, заведующие хозяйством, замруководителей по административно-хозяйственной работе учреждений должны обучаться перед поступлением на работу и после – один раз в два года. Работники водопроводных сооружений и канализационных хозяйств будут проходить обучение перед поступлением на работу, а затем – один раз в три года.

Помимо этого, документ определяет порядок приема детей в образовательные учреждения после перенесенных ими заболеваний, а также порядок приема документов поступающих в ПТУ, ссузы и вузы. Согласно документу, их можно принимать только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья.

Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.