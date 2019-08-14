10 июля в милицию Молодечно обратился горожанин 1982 года рождения. Он рассказал, что из его незапертого автомобиля в период с 20.30 до 04.00 неизвестный похитил 500 долларов, 50 рублей, банковскую и скидочные карточки, абонемент в спортивный клуб, а также сумку с личными вещами. Внутри находились электронная сигарета и наушники. Общий ущерб молодечненец оценил в 1 266 рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение преступника. 11 августа ранее неоднократно судимого мужчину 1986 года рождения без определенного места жительства задержали на городской свалке, – рассказала kraj.by официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

Похититель признался правоохранителям, что деньги он вместе с приятелем за два дня потратил на алкоголь, а вещи раздал знакомым. Также, по его словам, в похищенной сумке, кроме наушников и электронной сигареты, лежали плетка, наручники, смазка и колода карт. О них заявитель умолчал.

По информации Юлии Крук, похищенные вещи были изъяты, а подозреваемый задержан.

В действиях фигуранта усматривается состав преступления, предусмотренного частью второй статьи 205 «Кража» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.