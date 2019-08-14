Успенский пост неподвижный — всегда выпадает на одно и то же время — с 14 по 27 августа.

Данный пост (по сути, уже осенний) установлен в преддверии праздника Успения Божией Матери, который празднуют православные 28 августа. Кстати, многие этот день называют «Пасхой Богородицы». По строгости Успенский пост такой же, как и Великий, рыба разрешается лишь в праздник Преображения Господня (19 августа).

— Любым постом мы готовимся ко встрече праздника. Это древняя христианская традиция. Умеренный пост может быть полезен для организма. Однако это все очень индивидуально и нужно советоваться со своим духовником. Считаю, что никакой пользы от поста вне храма быть не может. Только вред. Для меня лично пост — это попытка измениться к лучшему, что-то приобрести в духовном плане, — говорит насельник Свято-Успенской Жировичской обители иеромонах Евстафий (Халиманков).

В дни Успенского поста Церковь напоминает, что Богородица, узнав о времени своего ухода из этого мира, готовилась к нему постом и усиленной молитвой, хотя не нуждалась в очищении души или исправлении — вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся в подражание подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте.