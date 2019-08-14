Недовольство президента США неоднократно вызывал статус развивающейся страны, который имеет в ВТО Китай.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 13 августа, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания).

«Мы выйдем, если будем вынуждены» сделать это, отметил глава Белого дома. «Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится», — подчеркнул он.

Китай как камень преткновения

Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. Предметом его негодования, в частности, становилось то, что Китай имеет в составе организации статус развивающейся страны.

В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта КНР занимает вторую строчку, сразу после США. Тем не менее статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Дональд Трамп, в частности, говорит о неправомочности данного статуса и обвиняет Китай в краже американских технологий.

США блокировали апелляционный орган ВТО

Между тем, как отмечает агентство AFP, у США в целом — неплохая статистика выигранных при посредничестве ВТО споров. В январе 2019 года Вашингтон заблокировал предложение, призывающее как можно скорее начать процесс выбора заседателей в апелляционный орган Всемирной торговой организации. Сейчас в его состав входят три заседателя, однако у двух из них в декабре 2019 года истекает второй — и последний — срок полномочий.