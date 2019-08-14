В среду, 14 августа, трагически оборвалась жизнь 14-летнего воспитанника детско-юношеской школы «Молодечно-2018» Андрея Мицкевича.

В первенстве Беларуси среди юношей 2005 года рождения Андрей выступал за команду из родного города. О подробностях происшествия рассказал тренер ДЮСШ «Молодечно-2018» Александр Грекович.

— Ребенок ехал утром на тренировку, в 10 часов у них был завтрак. Переезжал на велосипеде в наушниках железнодорожный переезд, попал под поезд. Непонятно, как все это произошло — там место такое, что в две стороны все просматривается, люди махали, кричали… Большое горе.

Тренировки вот только-только у нас начались, буквально неделю работаю с этой командой. Андрей — физически крепкий, хороший парень, здорово играл в защите. Ходим сейчас все, руки трясутся, не понимаем, как такое могло случиться… — как передает официальный сайт ФХБ, рассказал Александр Эдуардович.

Вечерний матч «Динамо» с «Брестом», старт которого намечен на 19.00, начнется с минуты молчания.