Ставка рефинансирования с 14 августа снижается с 10 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,5 до 8,25% годовых, сообщает БЕЛТА.

Во втором квартале интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за второй квартал показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра).

«Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год», — отметили в Нацбанке.

Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами.

Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.