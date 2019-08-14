Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ООО «Белросморепродукт» и ОАО «Брестский мясокомбинат» (за некоторыми исключениями).

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси», – отметили в ведомстве.

Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 14 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.