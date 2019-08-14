Парламентские выборы пройдут в Беларуси в ноябре, сейчас идет подготовительный этап избирательной кампании.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в среду проинформировала журналистов о календарных планах, основных этапах и важных моментах выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва, передает Sputnik.

Стеб и самореклама

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина считает, что минская студентка решила обратиться в суд в связи с назначением даты выборов в целях саморекламы.

«Эту жалобу я восприняла как стеб. Она прекрасно понимала, что обжаловать решение (о дате выборов — Sputnik) невозможно. Просто продекламировала себя»,- заявила на пресс-конференции в среду глава ЦИК.

Ермошина уточнила, что особенностью данной избирательной кампании является то, что она назначена за 10 месяцев до окончания полномочий нынешнего созыва парламента. По ее словам, дата выборов назначена на 12 дней раньше крайней даты основного дня голосования.

Вместе с тем глава ЦИК позитивно восприняла то, что юное поколение интересуется избирательными кампаниями.

«Хорошо если молодые люди проявляют интерес к политике. Плохо, если они к ней равнодушны», — сказала Ермошина.

Жалоб пока нет

Ермошина сообщила, что в Центризбирком жалоб пока не поступало, за исключением жалоб от Белорусского Хельсинкского комитета, которые также касаются даты назначения выборов.

«Мы дадим ответ на эти жалобы. Но судилища на заседании ЦИК по этому поводу не будет. Мы не комментируем указы президента. Это не в нашей компетенции», — сказал Ермошина.

Она сообщила, что ближайшее заседание Центризбиркома пройдет 28 августа, на нем будут обсуждены вопросы взаимодействия со СМИ во время избирательной кампании.

Домашняя заготовка для СМИ

Глава ЦИК также рассказала журналистам о том, можно ли кандидатам в депутаты собирать деньги путем краудфандинга.

«Вот я принесла домашнюю заготовку. В ЦИК поступило заявление от гражданина, который собирается раскрутиться через интернет. (…) Собирается стать кандидатом и собрать деньги путем краудфандинга», — сказала Ермошина.

Она пояснила, что такой сбор денег не предусмотрен законодательством.

«Сбор средств строго регламентирован. Во время парламентской избирательной кампании собирать деньги в личный фонд можно лишь тогда, когда лицо будет зарегистрировано кандидатом», — сказала она. Для кандидатов в президенты собирать средства в свой фонд можно до того, как участник президентской гонки будет зарегистрирован кандидатом.

При этом она подчеркнула, что собранные денежные средства в фонд кандидата будут строго контролироваться.

«Все собранные средства должны контролироваться банком и не должны выглядеть как милостыня», — подчеркнула Ермошина.

Активная фаза избирательной кампании

Глава ЦИК считает, что избирательная кампания немного оживится после 2 сентября, когда начнется первый этап подачи документов о формировании инициативных групп претендентов на депутатские кресла в парламенте.

А активная фаза избирательной кампании стартует с момента агитации — с 17 октября. В данной связи она уточнила, что 17 октября — это крайний срок, когда будут зарегистрированы кандидаты, если регистрация пройдет раньше, то и агитация начнется раньше.

Про работу со СМИ

На ближайшем заседании ЦИК будет определен состав Наблюдательного совета по информационным спорам, скорее всего, его возглавит первый заместитель министра информации Павел Легкий.

Кроме этого, на заседании будет обсуждена тема предоставления кандидатам эфирного времени на телеканалах.

«Планируем, что кандидаты в депутаты от Минска получат эфирное время на канале «Беларусь-3″, от Минской области — на СТВ, кандидаты от областей — на областных телерадиокомпаниях», — сказала она.

По ее словам, в этой избирательной кампании «будут использованы только две государственные газеты — русскоязычная «Республика» и белорусскоязычная «Звязда».

Кроме этого, в ближайшие дни пройдет совещание с департаментом по ценным бумагам Минфина по вопросам проверки деклараций кандидатов.