Следственный комитет Беларуси поддерживает введение пожизненного лишения прав за смертельные ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Такая информация была озвучена председателем СК Иваном Носкевичем в эфире телеканала «Беларусь 1».

Сегодня глава СК побывал с докладом у президента.

По словам Носкевича, глава государства поинтересовался, как продвигается расследование смертельного ДТП под Белоозерском, в котором погибли 5 человек.

Председатель СК сообщил, что водителю предъявлено обвинение по части 5 статьи 317 УК Беларуси (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть 2 и более лиц).

Носкевич также заявил, что СК поддерживает введение пожизненного лишения прав для виновников «пьяных» ДТП с погибшими.

Напомним, об ужесточении ответственности за пьяное вождение заговорили после резонансного ДТП под Белоозерском: генпрокурор Александр Конюк тогда не исключил, что в Беларуси могут ввести пожизненное лишение прав для пьяных водителей.