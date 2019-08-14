Министерство финансов повысило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц). Это предусмотрено постановлением Минфина от 8 августа 2019 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Цена грамма золота пробы 375 выросла до Br29,22 (ранее Br27,85), пробы 500 — до Br38,96 (ранее Br37,14). Стоимость грамма золота 583-й и 585-й проб будет составлять Br45,58 (нынешняя цена — Br43,45), 750-й пробы — Br58,44 (сейчас Br55,70), 900-й пробы — Br70,13 (ранее Br66,84). Цена грамма золота пробы 916 установлена в размере Br71,37 (прежняя цена — Br68,03), пробы 950 — Br74,02 (до этого Br70,56), пробы 958 — Br74,65 (ранее Br71,15).

Стоимость грамма платины пробы 950 вырастет с Br43,91 до Br44,69.

Цена грамма серебра выросла на 1 копейку и составит для пробы 750 — Br0,67, пробы 800 — Br0,71, пробы 875 — Br0,78, пробы 916 — Br0,82, пробы 925 — Br0,82, пробы 960 — Br0,85.

Постановление вступит в силу 15 августа.