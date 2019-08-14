Ученые из Беларуси, Бельгии и Франции приедут в Борисовский район, чтобы исследовать место переправы Наполеона через Березину.

По словам заместителя директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадима Лакизы, в нашей стране активно развивается подводная археология. В 2019 году новые артефакты были выявлены во время исследования Жаберского замка. Запланированы и другие экспедиции, в том числе международные. Одна из них пройдет на территории Минской области.

— В сентябре начнется белорусско-французско-бельгийская международная экспедиция. Будут исследоваться места переправы Наполеона через реку Березину. Сейчас институт истории НАН совместно с дайвинг-центром проводит подготовительные работы. Мы прорабатываем логистику, организационные моменты, приезд зарубежных коллег. Очень важно, что такое международное сотрудничество проходит в год, когда институт Истории празднует свое 90-летие, — сказал Вадим Лакиза.

Ожидается, что экспедиция продлится до начала октября.

Также специалист рассказал, что белорусским историкам с начала года выдано 154 разрешения на право проведения археологических исследований во всех областях страны.

— Институт истории НАН Беларуси — головная государственная научная организация, которая осуществляет, координирует и контролирует археологические исследования в республике. Мы осуществляем несколько административных процедур, одна из них — выдача разрешений на право проведения археологических исследований на территории страны. На сегодняшний день НАН Беларуси выдала 154 разрешения во всех областях страны на имя 54 исследователей (для сравнения, за весь 2018 год было выдано 174 разрешения). Это значит, что проводятся 154 разных по масштабу экспедиции, —подчеркнул Вадим Лакиза.

При этом, отмечает специалист, около 75% разрешений выданы на проведение спасательных исследований, которые проходят в зонах новостроек.

— Это мировая практика, когда наибольшее число составляют именно такие разрешения. Исследования в зонах новостроек характерны для всех наших соседних стран.

В белорусской археологии развиваются разные направления по исследованию памятников от палеолита до нового времени и периода Великой Отечественной войны.