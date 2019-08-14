Юго-восточные районы Могилевской области должны приносить отдачу. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Костюковичах на совещании о развитии этого региона, передает БЕЛТА.

«Я абсолютно убежден, что пришло время получить отдачу от этих районов. Они не должны себя чувствовать изгоями, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске.

Суть этого момента заключается в том, что жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут, — заявил Александр Лукашенко. — И по форме, и по содержанию сегодняшнего дня считайте, что это исторический момент для этого региона. Мы знаем, что здесь надо сделать. И, как говорит губернатор, мы знаем, что мы это сделаем. Кто не умеет — научим, кто не хочет — заставим. Другого не дано».