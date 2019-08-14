Сегодня, 14 августа, президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Могилевскую область.

Там белорусский лидер заявил, что наши граждане пренебрегают дисциплиной, организованностью и соблюдением закона.

Об этом рассказывает пресс-служба президента

Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает, — отметил сегодня Александр Лукашенко.

Президента признался, что ему даже стыдно о таких вещах говорить. По его словам, в Беларуси сейчас «воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина». Люди обнаглели да такой степени, что крадут в открытую и даже не прячутся.

Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем, — отметил глава государства.

Согласное его мнению, данные проблемы необходимо решать дисциплиной и организованностью, которых сейчас людям не хватает.

Лукашенко добавил, что людям надо дать возможность работать и зарабатывать.

А тех, кто мешает, тех мы в чувство приведем», — подытожил президент нашей страны.