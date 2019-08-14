Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в Костюковичах совещание о развитии юго-восточных районов Могилевской области, передает БЕЛТА.

Юго-восточная часть Могилевской области помимо Костюковичского включает в себя Климовичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Чериковский и Хотимский районы. Детально рассмотреть состояние дел в регионе глава государства пообещал во время недавних кадровых назначений. Четыре года назад для активизации социально-экономического развития этих территорий были приняты указ и программа, направленные на создание благоприятных условий проживания населения.

«Прошло время, и сегодня нам необходимо обсудить эффективность данных решений и объективно оценить промежуточные результаты. То есть данное совещание носит контрольный характер, — сказал Александр Лукашенко. — Я не хочу отрицать то, что за это время жизнь на месте не стояла, произошли определенные подвижки к лучшему, созданы новые предприятия, появились новые люди. Но, как мне докладывают, проблем хватает. Реализованы отдельные проекты в деревообработке, модернизированы цементные предприятия, созданы дополнительные рабочие места в предпринимательской среде, введено в эксплуатацию более 125 тыс. кв.м жилья». Однако запланированные мероприятия реализуются низкими темпами, отдельные из них исключаются, выделяемые средства не осваиваются. Не произошло и всплеска деловой активности, а численность занятых в экономике сократилась, отметил президент.

«Все бы ничего, если создали высокотехнологичные производства, где, может быть, вместо сотни человек работают десять. Страха в этом нет, что сократилась занятость и нет безработицы, это хорошо. Но встает вопрос привлечения сюда населения, а равно и создания для него мест для проживания и работы. Надо в комплексе смотреть на эти цифры», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил о своем требовании: люди должны быть уверены в завтрашнем дне, иметь работу, достойную заработную плату и комфортные условия для проживания. «Ничего нового. Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны. Я надеюсь на открытый, честный разговор и хотел бы услышать конкретные предложения по проблемам, которые необходимо решать», — резюмировал Александр Лукашенко.

На развитие экономики и социальной сферы данного региона за 2015-й — первое полугодие 2019 года направлено более Br770 млн инвестиций в основной капитал. За этот же период в регион привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе $30,7 млн. Кроме того, реализовывались различные мероприятия в целях создания благоприятных условий для проживания граждан и привлечения квалифицированных специалистов, в области трудоустройства, создания производств и развития промышленного потенциала, а также в сельском хозяйстве, торговле, бытовом обслуживании, социальной сфере.