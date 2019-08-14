Содержание углекислого газа в атмосфере достигло в 2018 году рекордного уровня за последние 800 тысяч лет.

Об этом говорится в докладе Американского метеорологического общества, сообщает korrespondent.net со ссылкой на телекомпанию CNN.

Отмечается, что доклад «О ситуации с климатом» основан на результатах наблюдений 475 ученых из 57 стран.

Как следует из доклада, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла в прошлом году 407,4 части на миллион, что стало «самой высокой концентрацией, зарегистрированной с помощью современных методов измерений, при анализе проб льда давностью до 800 тысяч лет».

В докладе также отмечается, что прошлый год был четвертым в перечне самых теплых лет. Столь же высокие температуры наблюдались в 2015 и 2017 годах, а 2016 год был самым теплым с момента начала регулярных метеонаблюдений в середине ХIХ века.

«Практически каждый год с начала ХХI века был более теплым, чем в среднем в период с 1981 по 2010 год. В 2018 году выбросы в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект — углекислого газа, метана, закиси азота — продолжали расти и достигли новых рекордных значений», — указывается в докладе.