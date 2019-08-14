В Минске у 28-летнего водителя машины во время движения случился приступ судороги.

Как информирует Еврорадио со ссылкой на пресс-службу ГАИ, происшествие случилось во второй половине дня 13 августа на улице Матусевича. В результате Hyundai выехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с двумя автомобилями: сначала с Citroen, а затем с Renault, припаркованным на улице. Водителя Hyundai и 40-летнего пассажира Citroen отвезли в больницу скорой медпомощи.

Дорожно-транспортное происшествие попало на видео.