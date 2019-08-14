В Могилеве четверо молодых людей подозреваются в совершении злостного хулиганства.

Ночью 12 августа четверо 18-летних парней распивали спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, парни собрались в ночной магазин за добавкой. Перед выходом, решив проявить пьяную удаль, подозреваемые сняли штаны и оставили их в квартире, сообщил Следственный комитет в официальном телеграм-канале ведомства.

По дороге в магазин из хулиганских побуждений молодые люди повредили зеркала заднего вида в двух автомобилях, а также совершали хулиганские действия на проезжей части, препятствуя проезду. Затем подозреваемые сняли всю оставшуюся одежду и в обнаженном виде зашли в ночной магазин. Один из них демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для социальной сети. Все свои действия молодые люди снимали на камеру мобильного телефона. По дороге домой подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса.

Установлено, что один из парней ранее судим за грабеж и незаконный оборот наркотических средств.